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Жмурин Яков Семенов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жмурин Яков Семенов
Пол
муж
Дата призыва
1906
Дата рождения
10.10.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
д. Слобода
Нас.пункт
д. Слобода, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
10.10.1882 ст.

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