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Жигарев Кузьма Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жигарев Кузьма Андреев
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
25.10.1881
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
д. Полужье
Нас.пункт
д. Полужье, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
25.10.1881 ст.

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