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Животов Андрей Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Животов Андрей Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
01.10.1881
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Алтухово (Лебедино)
Нас.пункт
д. Алтухово (Лебедино), Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.10.1881 ст.

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