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Желтов Павел Самуилов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Желтов Павел Самуилов
Пол
муж
Дата призыва
1879
Дата рождения
15.12.1858
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Льгово
Нас.пункт
с. Льгово, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.12.1858 ст.

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