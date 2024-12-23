Ефремов Матвей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Матвей Михайлов

Ефремов Матвей Михайлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефремов Матвей Михайлов
Пол
муж
Дата призыва
1878
Дата рождения
30.07.1857
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Недостоево
Нас.пункт
с. Недостоево, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
30.07.1857 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.