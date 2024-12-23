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Ефимочкин Василий Михайлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефимочкин Василий Михайлов
Пол
муж
Дата призыва
1904
Дата рождения
28.12.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Мурминская
Место
с. Казарь
Нас.пункт
с. Казарь, Мурминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
28.12.1882 ст.

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