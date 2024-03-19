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Ефимов Иван Ефимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефимов Иван Ефимов
Пол
муж
Дата призыва
Ноябрь 1855
Дата рождения
1823
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Анцыферово
Нас.пункт
д. Анцыферово, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1823 ст.

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