Ершов Роман Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Роман Осипов

Ершов Роман Осипов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ершов Роман Осипов
Пол
муж
Дата призыва
1906
Дата рождения
13.11.1883
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Спас-Клепиковская
Место
д. Заводская слобода
Нас.пункт
д. Заводская слобода, Спас-Клепиковская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
13.11.1883 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
13.11.1883 ст.
Неизвестно
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close