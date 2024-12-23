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Ежов Терентий Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ежов Терентий Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1910
Дата рождения
09.04.1889
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Куприно
Нас.пункт
д. Куприно, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.04.1889 ст.

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