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Егоркин Максим Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егоркин Максим Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1894
Дата рождения
15.11.1872
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
с. Мощены
Нас.пункт
с. Мощены, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.11.1872 ст.

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