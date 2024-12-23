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Егоркин Алексей Павлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егоркин Алексей Павлов
Пол
муж
Дата призыва
1908
Дата рождения
27.02.1887
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Борки
Нас.пункт
с. Борки, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
27.02.1887 ст.

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