Евстратов Федор Евстратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстратов Федор Евстратов

Евстратов Федор Евстратов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евстратов Федор Евстратов
Пол
муж
Дата призыва
Февраль 1855
Дата рождения
1834
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Солотча
Нас.пункт
с. Солотча, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1834 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.