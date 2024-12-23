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Евстигнеев Василий Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евстигнеев Василий Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1896
Дата рождения
10.03.1875
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
д. Мушковатово
Нас.пункт
д. Мушковатово, Подвязьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
10.03.1875 ст.

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