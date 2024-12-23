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Евстафьев Василий Евстафьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евстафьев Василий Евстафьев
Пол
муж
Дата призыва
Февраль 1855
Дата рождения
1831
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Кузьминское
Нас.пункт
с. Кузьминское, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1831 ст.

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