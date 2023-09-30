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Евдокимов Филипп Евдокимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евдокимов Филипп Евдокимов
Пол
муж
Дата призыва
Ноябрь 1848
Дата рождения
1827
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Дубровка
Нас.пункт
д. Дубровка, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1827 ст.

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