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Дьячихин Андрей Степанов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дьячихин Андрей Степанов
Пол
муж
Дата призыва
1876
Дата рождения
02.10.1855
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
д. Рубцово
Нас.пункт
д. Рубцово, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.10.1855 ст.

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