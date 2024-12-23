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Дуняхин Григорий Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дуняхин Григорий Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1893
Дата рождения
30.01.1872
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
д. Путково
Нас.пункт
д. Путково, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
30.01.1872 ст.

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