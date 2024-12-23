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Дугин (Душин) Михаил Федоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дугин (Душин) Михаил Федоров
Пол
муж
Дата призыва
1908
Дата рождения
30.08.1887
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Ченская
Нас.пункт
д. Ченская, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
30.08.1887 ст.

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