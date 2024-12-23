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Дубинин Максим Евстигнеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дубинин Максим Евстигнеев
Пол
муж
Дата призыва
1898
Дата рождения
07.08.1877
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Мурминская
Место
с. Казарь
Нас.пункт
с. Казарь, Мурминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.08.1877 ст.

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