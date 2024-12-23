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Дроздов (Власов) Степан Михайлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дроздов (Власов) Степан Михайлов
Пол
муж
Дата призыва
1912
Дата рождения
24.12.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
с. Пальное
Нас.пункт
с. Пальное, Болошневская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
24.12.1892 ст.

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