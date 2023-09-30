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Доронкин (Муравлев) Кирилл Кузьмин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Доронкин (Муравлев) Кирилл Кузьмин
Пол
муж
Дата призыва
1896
Дата рождения
12.03.1875
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Неустроево (Макурово)
Нас.пункт
д. Неустроево (Макурово), Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
12.03.1875 ст.

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