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Дмитриев Иван Николаев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дмитриев Иван Николаев
Пол
муж
Дата призыва
1880
Дата рождения
13.11.1859
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
13.11.1859 ст.

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