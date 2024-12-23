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Дмитревский Иван Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дмитревский Иван Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1880
Дата рождения
23.04.1859
Сословие
сын свящ. с. Екимовского
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
с. Екимовское
Нас.пункт
с. Екимовское, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
23.04.1859 ст.

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