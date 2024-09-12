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Водовозов (Борисов) Алексей Абрамов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Водовозов (Борисов) Алексей Абрамов
Пол
муж
Дата призыва
1908
Дата рождения
08.03.1887
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
Троицкая слоб.
Нас.пункт
Троицкая слоб., Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
08.03.1887 ст.

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