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Власов Евстрат Власов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Евстрат Власов
Пол
муж
Дата призыва
Февраль 1855
Дата рождения
1837
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
д. Рыково
Нас.пункт
д. Рыково, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1837 ст.

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