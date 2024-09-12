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Андриянов Тимофей Андриянов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андриянов Тимофей Андриянов
Пол
муж
Дата призыва
Март 1855
Дата рождения
1835
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
д. Семчино
Нас.пункт
д. Семчино, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1835 ст.

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