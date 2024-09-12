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Андреянов Максим Осипов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреянов Максим Осипов
Пол
муж
Дата призыва
1910
Дата рождения
17.01.1889
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Житово
Нас.пункт
с. Житово, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
17.01.1889 ст.

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