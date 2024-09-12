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Андреев Денис Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Денис Андреев
Пол
муж
Дата призыва
Февраль 1855
Дата рождения
1829
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
с. Польные
Нас.пункт
с. Польные, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1829 ст.

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