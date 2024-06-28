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Параскева Флоровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Параскева Флоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
04-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
0?.01.1896
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния
Дата крещения
0?.01.1896
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Боголюбский Василий
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4258
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - ?
Отец - ?
Мать - ?
Воспр. - Михаил Федорович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Воспр. - Параскева Флоровна, крестьянская жена (д. Балахонка, Заобнорская, Любимский, Ярославская губерния)
Комментарий наборщика
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