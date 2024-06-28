Егор Яковлевич
Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
- ФИО
- Егор Яковлевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 101-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 06.08.1889
- Приход
- Богородицерождественская ц.
- Губерния прихода
- Владимирская
- Уезд прихода
- Муромский
- Место прихода
- Талызино
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Дата крещения
- 06.08.1889
- Священнослужители
- священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 431об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Гладышева Евдокия Никитична
Отец - Гладышев Никита Яковлевич, крестьянин (д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Гладышева Дарья Самсонова (д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Гликерия Семеновна, крестьянка
Воспр. - Егор Яковлевич, крестьянский сын
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