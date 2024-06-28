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Евдокия Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Евдокия Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
30-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Сельцо, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
19.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 420об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Сорокин Василий Егорович
Отец - Сорокин Егор Алексеевич, солдат (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Сорокина Марья Васильевна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Евдокия Алексеевна, крестьянка (д. Сельцо, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Степан Фирсович, крестьянин
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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