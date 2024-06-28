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Опарин Максим Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Опарин Максим Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
29-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
17.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 420об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Опарин Феодор Максимович
Отец - Опарин Максим Дмитриевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Опарина Пелагея Андреевна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Никонор Андреевич, крестьянский сын
Воспр. - Прасковья Максимовна, девица
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