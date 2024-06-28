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Чернышева Гликерия Димитриевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Чернышева Гликерия Димитриевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
18-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
05.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 418об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Чернышев Георгий Матвеевич
Отец - Чернышев Матвей Афанасьевич, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Чернышева Гликерия Димитриевна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Фекла Егоровна, девица
Воспр. - Яков Матвеевич, крестьянский сын
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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