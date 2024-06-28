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Агафья Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Агафья Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
14-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Шульгино, Климовская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
01.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 418об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Катаров Симеон Петрович
Отец - Катаров Петр Григорьевич, рядовой (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Катарова Соломия Ефимовна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Агафья Григорьевна, крестьянка (с. Шульгино, Климовская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Катаров Никита Григорьевич, рядовой
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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