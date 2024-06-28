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Орлов Тимофей Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Орлов Тимофей Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
12-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.01.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
сельцо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
22.01.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 417об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Орлов Тимофей Иванович
Отец - Орлов Иван Васильевич, крестьянин (сельцо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Орлова Гликерия Яковлевна (сельцо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Никита Яковлевич, крестьянин (д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Февронья Николаевна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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