Полякова Марья Ефимовна
Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
- ФИО
- Полякова Марья Ефимовна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 68-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 01.12.1891
- Приход
- Богородицерождественская ц.
- Губерния прихода
- Владимирская
- Уезд прихода
- Муромский
- Место прихода
- Талызино
- Статус персоны
- крестьянка
- Нас. пункт приписки
- д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
- Дата смерти
- 01.12.1891
- Возраст (лет)
- 40
- Причина смерти
- от чахотки
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Виноградов Василий; Совершал погребение: священник Виноградов Василий
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 242об
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 34 жен
Умерш. - Полякова Марья Ефимовна, крестьянка (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
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