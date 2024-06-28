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Сорокин Александр Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Сорокин Александр Федорович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
08-б
Роль персоны
Жених
Дата события
10.05.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
солдатский сын
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
10.05.1891
Возраст (лет)
17
Возраст (месяцев)
6
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 224об
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Сорокин Александр Федорович, солдатский сын (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Павельева Матрена Ивановна, крестьянская дочь (с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Петр Евстифеевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фома Тимофеевич, крестьянин (д. Сельцо, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Яков Федорович, крестьянин (с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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