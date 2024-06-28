Гладышева Дарья Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышева Дарья Симеоновна

Гладышева Дарья Симеоновна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Гладышева Дарья Симеоновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
139-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.11.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
26.11.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 218об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 73 жен
Урожд. - Гладышева Екатерина Никитична
Отец - Гладышев Никита Яковлевич, крестьянин (д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Гладышева Дарья Симеоновна (д. Мальцево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Татьяна Петровна, девица
Воспр. - Федор Николаевич, крестьянин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close