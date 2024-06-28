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Васса Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Васса Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
129-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.11.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
10.11.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 216об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 66 жен
Урожд. - Воробьева Матрена Васильевна
Отец - Воробьев Василий Никифорович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Воробьева Фекла Егоровна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Васса Дмитриевна, крестьянка
Воспр. - Яков Матвеевич, крестьянский сын (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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