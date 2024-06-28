Лямкин Данила Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛямкин Данила Симеонович

Лямкин Данила Симеонович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Лямкин Данила Симеонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
121-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.10.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
21.10.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Лямкин Дмитрий Данилович
Отец - Лямкин Данила Симеонович, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Лямкина Марья Лаврентьевна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Григорий Симеонович, крестьянский сын (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Прасковья Сергеевна, девица
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close