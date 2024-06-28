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Сорокин Иоанн Егорович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Сорокин Иоанн Егорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
109-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
22.09.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 муж
Урожд. - Сорокин Иоанн Егорович
Отец - Сорокин Егор Алексеевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Сорокина Марья Васильевна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Екатерина Петровна, девица
Воспр. - Симеон Емельянович, крестьянин
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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