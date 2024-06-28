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Гришина Феодосья Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Гришина Феодосья Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
105-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
01.09.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Гришин Симеон Николаевич
Отец - Гришин Николай Онисимович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Гришина Феодосья Ивановна (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Диомид Гаврилов, крестьянин
Воспр. - Матрена Игнатьевна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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