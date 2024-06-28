Разсказов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазсказов Павел Иванович

Разсказов Павел Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Разсказов Павел Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
100-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.08.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
18.08.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Разсказова Феодосья Павловна
Отец - Разсказов Павел Иванович, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Разсказова Татьяна Павловна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Андрей Павлович, крестьянский сын
Воспр. - Пелагия Сергеевна, девица
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close