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Люленкова Варвара Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Люленкова Варвара Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
92-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.08.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
07.08.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 жен
Урожд. - Люленкова Евдокия Емельяновна
Отец - Люленков Емельян Андреевич, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Люленкова Варвара Ивановна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Ильин Николай Прокофьевич, приходской диакон
Воспр. - Марья Филипповна, девица
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Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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