Владимирова Евдокия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимирова Евдокия Артемьевна

Владимирова Евдокия Артемьевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Владимирова Евдокия Артемьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
81-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.07.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Межищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
28.07.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 жен
Урожд. - Владимирова Параскева Петровна
Отец - Владимиров Петр Владимирович, солдат (д. Межищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Владимирова Евдокия Артемьевна (д. Межищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Дарья Евсевиевна, крестьянка
Воспр. - Павел Михайлович, крестьянский сын
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close