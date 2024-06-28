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Игнатьев Петр Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Игнатьев Петр Петрович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
70-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.06.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
24.06.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 207об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Игнатьев Петр Петрович
Отец - Игнатьев Петр Николаевич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Игнатьева Акилина Степановна (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Надежда Анисимовна, крестьянка
Воспр. - Самсон Николаевич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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