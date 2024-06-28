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Агрипена Гуреевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Агрипена Гуреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
40-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.04.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
01.04.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 203об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Засорнов Иоанн Сергеевич
Отец - Засорнов Сергей Яковлевич, крестьянин (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Засорнова Агафья Гуреевна (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Агрипена Гуреевна, крестьянка
Воспр. - Поднебесный Федот Фокеевич, крестьянин (д. Зынкино, Ковровский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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