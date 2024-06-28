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Полякова Марья Савельевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Полякова Марья Савельевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
19-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.02.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
девица
Дата крещения
09.02.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 200об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Поляков Дмитрий Андреевич
Отец - Поляков Андрей Савельевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Полякова Гликерия Николаевна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Андрей Яковлевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Полякова Марья Савельевна, девица
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