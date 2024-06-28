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Опарина Евлампия Фирсовна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Опарина Евлампия Фирсовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
02-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.01.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
03.01.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 198об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Опарин Иоанн Егорович
Отец - Опарин Егор Павлович, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Опарина Евлампия Фирсовна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Опарин Федор Павлович, 4го Ямбургского полка рядово
Воспр. - Пелагея Васильевна, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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