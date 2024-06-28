Веденеев Тимофей Егорович
Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
- ФИО
- Веденеев Тимофей Егорович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 01-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 01.01.1891
- Приход
- Богородицерождественская ц.
- Губерния прихода
- Владимирская
- Уезд прихода
- Муромский
- Место прихода
- Талызино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
- Дата крещения
- 01.01.1891
- Священнослужители
- священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 198об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Веденеев Федор Тимофеевич
Отец - Веденеев Тимофей Егорович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Веденеева Евдокия Егоровна (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Матрена Ивановна, крестьянка (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Никита Поликарпович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Валерией Веденеевой
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